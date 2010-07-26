Льодовик накрили ковдрою, щоб не танув

У Франції на відомому гірськолижному курорті Лез-Арк на поверхні льодовика Егіль Руж розістлали величезну ковдру.

Вона допоможе захистити льодовик від сонця і не дати йому розтанути. Така технологія захисту льодовиків тут застосовується вперше. Проте вона вже випробувана на альпійських льодовиках в Швейцарії, Австрії й Італії і показала свою ефективність.

"Вона відбиває сонячні промені, щоб захистити кригу, яка під нею. Крига, звичайно, все одно тане, але менше", - зазначив доглядач курорту Франсуа Берньє.

10 осіб і вертоліт повинні впоратися з установкою захисту льодовика за 2 дні. Це коштуватиме понад 30 тисяч євро. Ковдра накриває не весь льодовик, а тільки найбільш важливі його частини, наприклад, верхівку.

"Це можливість "підживити" великі льодовики, такі як Егіль Руж, у яких немає можливості відродитися. Думаю, це добрий шанс для них, щоб вижити", - повідомив заступник директора служби курорту Жіль Гран. Щороку альпійські льодовики втрачають по відсотку своєї маси і такими темпами, за оцінками екологів, до кінця сторіччя можуть практично зникнути, повідомляє Euronews.