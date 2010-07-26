Путін веде байк під українським прапором (фото)

Близько 30 тисяч людей зібралися 24 липня в Севастополі, на 17-му кілометрі Ялтинської траси, на відкритті XIV міжнародного байк-шоу «Нічні вовки».

Для участі в заході прибули від однієї до півтора тисяч байкерів з України, Росії, Білорусі, Молдови, низки країн далекого зарубіжжя.

Свій "Харлі Девідсон" модифікації "Леман", прикрашений російським і українським прапорами, глава російського уряду назвав "навороченою залізякою", а учасників шоу під час вітальної промови - "братами".

"Ви приїхали сюди, тому що ви вільні люди, можете приїхати куди захочете, і те, що тут зібралася величезна кількість людей з різних країн Європи, є дуже символічним. Це свідчить про те, що ми вже в єдиному просторі і можемо жити, як казав Маяковській, “единым человечным общежитием", - сказав Путін.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН