Сільгосппрацівник з рушниці господаря розстріляв дві машини безробітних

У Херсонській області нетверезий сільгосппрацівник вчинив стрілянину на полі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВСУ в Херсонській області, 23 липня в Генічеському районі 29-річний місцевий житель, робітник приватного підприємства, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на полі роботодавця провів декілька пострілів із зареєстрованої мисливської рушниці вказаного підприємця у напрямку автодороги.

В наслідок стрілянини було пошкоджено проїжджаючі автомобілі ВАЗ 40-річного безробітного жителя Старобешівського району Донецької області та “Фіат” 34-річного безробітного жителя міста Бердянська Запорізької області.

Вжитими заходами зловмисника затримано.

Зброю вилучено. Триває слідство.