Медики оперували вагітну жінку в палаючій лікарні

У Чернігові сталася пожежа в лікарні: жертв та постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Чернігівській області, сьогодні о 12.46 до управління надійшло повідомлення про пожежу в хірургічному відділенні на 7-му поверсі Чернігівської міської лікарні №2 по вул. 1 Травня. На місце виклику одразу виїхали 9 пожежно-рятувальних відділень та оперативна група Головного управління МНС на чолі з начальником Володимиром МУХОЮ.

На місці події рятувальники за допомогою двох автодрабин та по сходові клітині провели бойове розгортання й приступили до гасіння осередку пожежі, який знаходився в приміщенні для зберігання медичного обладнання. Одночасно з цим, зважаючи на сильне задимлення, співробітники МНС організували провітрювання приміщень та провели евакуацію декількох десятків пацієнтів з 7-го та 6-го поверхів лікарні. У першу чергу допомога надавалася тим, хто через хворобу не міг самостійно швидко рухатися.

О 13.20 пожежа була остаточно ліквідована з мінімальними збитками. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші приміщення та поверхи.

У повідомленні також зазначається, що незадовго до пожежі у лікарню була доставлена вагітна жінка з тяжкими травмами після ДТП, і на момент пожежі тривала складна операція. Тому рятувальники забезпечили електропостачання хірургічного відділення, щоб лікарі не припиняли роботу.

Причину загоряння з’ясовує слідство.