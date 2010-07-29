Ми не знаємо, що сталося з туроператором, але заклик чиновника не їхати в Туреччину почули всі

У всіх новинах – скандал із туроператором «Кар’я Тур». Неприємна якась історія – версії, версії, і неможливо зрозуміти, як усе було насправді. Всяке буває на ринку: і великі компанії час від часу «падають», а на їх місце приходять нові, одні демпінгують, інші животіють, хтось не витримує конкуренції. Це нормально. Погано те, що українці виявилися туристами, яких можна масово виселити з готелів, а Туреччина виявилася країною, у якій це можливо.

Чи можна собі уявити, щоб отак вчинили з туристами із Західної Європи, який би оператор їх не відправляв? Ні! Бо таке безкарним не залишиться. А українці що? Погаласують та й перестануть. Компанія-винуватець «накриється», конкуренти-рятівники туристів пропіаряться. А нам з вами що від цього?.. Ціни зменшаться чи якість послуг покращиться? Нічого подібного! Якщо люди себе не захищають і не відстоюють, значить, із ними можна по-всякому…Та й єдиного офіційного пояснення від турків так і не було, окрім того, що все у нас, мовляв, добре, оце тільки «Кар’я Тур» проштрафилася. А коли пояснення нормального нема, люди вигадують свої версії.

Писано-переписано різного в ЗМІ і про банкрутство, і про саму компанію, і про конкурентів, а молодичкам із мого будинку чомусь найбільше запав у душу заклик українського чиновника не їхати до Туреччини. І хай би як там спростовували це, уже рознеслося по всьому кварталу: «Ото лучче не їхати, там люди потруїлися, чи вірус якийсь»…

Леся Москаленко, МАНДРИ