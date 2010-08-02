В Євпаторії потонула жителька Стамбула

В Євпаторії (Крим) під час купання в морі потонула 35-річна жителька м. Стамбул (Туреччина).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, також постраждав 39-річний турок, житель Стамбула. Його доставлено до терапевтичного відділення Євпаторійської міської лікарні з попереднім діагнозом "стан після утоплення".

Окрім того, у Криму, в селі Попівка, житель Франції зламав хребет, стрибнувши в морі. Стан постраждалого тяжкий.

Також в Євпаторії водний мотоцикл травмував 46-річного жителя Дніпропетровської області. Зокрема, під час запливу у масці чоловік випірнув з води і потрапив під водний мотоцикл, внаслідок чого одержав травми.