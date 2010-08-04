На Донеччині за добу в ДТП загинули троє скутеристів

У Донецькій області за минулу добу в дорожньо-транспортних подіях загинули 4 людей, троє з яких пересувалися на скутерах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління ДАІ, одне з трагічних ДТП сталося в м. Костянтинівка, де зіткнувся скутер з автомобілем Seat. В результаті 26-річний водій мопеда і його 24-річний пасажир загинули на місці.

Ще одна трагічна ДТП сталася також у м. Костянтинівка. За попередньою версією, 16-річна дівчина, яка управляла скутером Honda Dio, не поступилася дорогою автобусу Yutong, який рухався по головній дорозі. В результаті лобового зіткнення дівчина загинула на місці. У ДАІ констатували, що в обох ДТП водії скутерів не мали посвідчення водія.

Ще одна ДТП зі смертельним результатом сталася у м. Макіївці. Водій автомобіля ВАЗ-2106 здійснив наїзд на 31-річну жінку-пішохода, внаслідок чого постраждала загинула на місці.

У ДАІ також повідомили, що всього за два літні місяці в Донецькій області в ДТП загинули 78 чоловік і більше 1 тис були травмовані.