Аномальна спека підвищить ціни на горілку й автомобілі

Засуха і песимістичний прогноз щодо врожаю зерна в Росії призвели до значного зростання цін на основні зернові культури в європейській частині країни. Учасники алкогольного ринку вважають, що слідом за основною спиртовою сировиною - фуражною пшеницею - подорожчають і міцні напої, пише РБК daily.

Спека і спровоковані нею пожежі також можуть стати значущим чинником для російського автомобільного ринку. Вже кілька заводів зупинили свої конвеєри через спеку та задимлення. Передбачивши недовипуск машин, деякі ділери Автоваза поспішили підвищити ціни.

Калузький завод Volkswagen припинив роботу заводу 4 липня. Група ГАЗ ухвалила відпустити працівників своїх основних підприємств в двотижневу відпустку. Таке ж рішення ухвалив і АвтоВАЗ: на початку цього тижня головний конвейєр у Тольятті був вимушено зупинений на тиждень, але експерти вважають, що відпустка може розтягтися ще на сім днів, бо, за даними Гідрометцентру, повітря наступного тижня тут прогріється до 40 градусів.