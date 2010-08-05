Ув’язнені взяли під контроль вхід і вихід з в'язниці
08:05, 05 серпня 2010Разное
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Повідомляє бразильська поліція
Бразильська поліція провела рейд в одній з в`язниць Ріо-де-Жанейро, щоб розслідувати заяви про корупцію серед наглядачів, повідомляє Бі-Бі-Сі. Через ворота в`язниці їх впустили самі в’язні.
Під час рейду було встановлено, що деякі з ув’язнених мали також ключі від камер і контролювали вхід і вихід з в`язниці. За побачення з рідними вони брали гроші з інших ув’язнених.
Під час поліцейського рейду у в`язниці перебували 150 ув’язнених і лише один наглядач. Його і заарештували.
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