Ув’язнені взяли під контроль вхід і вихід з в'язниці

Бразильська поліція провела рейд в одній з в`язниць Ріо-де-Жанейро, щоб розслідувати заяви про корупцію серед наглядачів, повідомляє Бі-Бі-Сі. Через ворота в`язниці їх впустили самі в’язні.

Під час рейду було встановлено, що деякі з ув’язнених мали також ключі від камер і контролювали вхід і вихід з в`язниці. За побачення з рідними вони брали гроші з інших ув’язнених.

Під час поліцейського рейду у в`язниці перебували 150 ув’язнених і лише один наглядач. Його і заарештували.