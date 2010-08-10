У багажнику "Chevrolet" знайшли пристрій для зламу сигналізації

У Львові працівники ДАІ викрили групу осіб, які підозрюються у викраденнях автомобілей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного Департаменту ДАІ МВС України, працівниками органів внутрішніх справ було затримано автомобіль “Chevrolet Epica”, яким керував житель Закарпатської області. Разом із водієм у салоні автомобіля перебували троє чоловіків, віком 25-30 років (двоє з них - жителі Закарпатської області, ще один - зі Львова). Під час перевірки автомобіля інспектори ДАІ у багажному відділенні у сумці виявили пакет, наповнений наркотичною речовиною (марихуана). Крім того, у багажнику авто було виявлено сканер, за допомогою якого можна сканувати сигналізацію транспортних засобів. На цей час із затриманими працюють слідчі.