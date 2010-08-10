У центрі Дніпропетровська горить комп'ютерний клуб

У центрі Дніпропетровська на вулиці Московській горить комп`ютерний клуб площею 300 квадратних метрів.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу було одержане о 17.52 по лінії «101». На місце події виїхали пожежні машини і керівництво управління з надзвичайних ситуацій. Пожежі присвоєно п`ятий рівень складності. На даний момент даних про потерпілих і жертви немає.