У Києві двоє охоронців "замінували" власний ТЦ

Співробітники СБУ у Києві затримали двох охоронців, які "замінували" один зs столичних торговельних центрів, в якому самі ж і працювали.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, обидва затриманих - 1989 та 1990 років народження - є жителями столиці. Свій вчинок вони пояснили тим, що у такий спосіб вирішили влаштувати перерву в робочий час і «перевірити оперативність роботи правоохоронців».

За матеріалами СБУ Дарницьке райуправління МВС порушило проти затриманих кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.