У Коктебелі стенд, що впав, розбив голову 5-річній дитині

Малюк у лікарні

У курортному селищі Коктебель (Феодосія, Крим) стенд, що впав, травмував 5-річного хлопчика з Херсона. Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського управління МНС, інцидент стався ввечері 12 серпня на набережній Коктебеля, навпроти Будинку-музею М.Волошина. В результаті дитина одержала струс головного мозку, удар грудної клітки, гематому потиличної області голови. Хлопчика госпіталізовано до дитячої лікарні Коктебеля. Обставини події уточнюються.

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