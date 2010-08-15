На гонках у США джип врізався в натовп глядачів
12:45, 15 серпня 2010Разное
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8 людей загинули і 12 постраждали
На півдні американського штату Каліфорнія щонайменше вісім чоловік загинули і 12 дістали поранення під час гонки позашляховиків.
Один з автомобілів, які брали участь у нічній гонці по пустелі за 160 км від Лос-Анджелеса, в`їхав у натовп глядачів, передає Бі-Бі-Сі.
Під час щорічних гонок під назвою "Каліфорнія-200" 50 позашляховиків мали подолати 80 кілометрів по пересіченій місцевості.
На змагання з`їхалися тисячі глядачів, які спостерігали за тим, що відбувається, вишикувавшись уподовж практично нічим не відгородженої на деяких ділянках траси.
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