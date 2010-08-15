На гонках у США джип врізався в натовп глядачів

На півдні американського штату Каліфорнія щонайменше вісім чоловік загинули і 12 дістали поранення під час гонки позашляховиків.

Один з автомобілів, які брали участь у нічній гонці по пустелі за 160 км від Лос-Анджелеса, в`їхав у натовп глядачів, передає Бі-Бі-Сі.

Під час щорічних гонок під назвою "Каліфорнія-200" 50 позашляховиків мали подолати 80 кілометрів по пересіченій місцевості.

На змагання з`їхалися тисячі глядачів, які спостерігали за тим, що відбувається, вишикувавшись уподовж практично нічим не відгородженої на деяких ділянках траси.