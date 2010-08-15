Протаранену "Славуту" довелося різати гідравлічними ножицями

У Сакському районі Криму на трасі Євпаторія-Мирний внаслідок зіткнення автомобілів "Славута" і "Шевроле-Нива" одна людина загинула і ще четверо дістали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, водій автомобіля "Славута", виїжджаючи з другорядної дороги від с. Абрикосівка на головну трасу, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення автомобілів. В автомобілі "Славута" затиснуло пасажирів, один з них, 45-річний житель Сімферополя, загинув.

Рятувальники, що прибули на місце ДТП, за допомогою гідравлічних ножиць розрізали двері "Славути" і звільнили людей. При цьому одна з потерпілих, 13-річна жителька Сімферополя, знаходиться в реанімаційному відділенні у тяжкому стані.

З пасажирів автомобіля "Шевроле-Нива" ніхто не постраждав.

На місці події проводяться оперативно-слідчі дії працівниками міліції.