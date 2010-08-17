ДТП у Криму: троє загиблих

У Криму автомобіль "Шевроле Лачетті" зіткнувся з деревом і загорівся, загинули 3 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління МНС, дорожньо-транспортна подія сталася на трасі Джанкой-Зарічне поряд з селом Болотяне. Водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом, внаслідок чого автомобіль загорівся.

Унаслідок ДТП загинули водій і два пасажири автомобіля.

Всього в Україні вчора сталося 521 ДТП, загинули 11 осіб, постраждали 144. Зокрема 6 ДТП сталися з вини водіїв у нетверезому стані.