На Бориспільській трасі зіткнулися 4 автомобілі (фото)

Сьогодні на Бориспільській трасі у напрямку Києва сталася аварія - зіткнулися Ауді і Деу Нексті, повідомляє «Столица. Главред».

Причиною аварії, як вдалося з`ясувати у водія Деу, стало те, що якоїсь миті автомобіль Ауді, не витримавши швидкісного режиму і дистанції, вдарив в задню частину Деу. Від удару машини втратили управління і вилетіли на центральний відбійник, де і застрягли. При цьому Ауді перекинулася на дах.

На смузі зустрічного руху два автомобілі, побачивши аварію, різко загальмували і теє зіткнулися між собою.

В аварії ніхто не постраждав.