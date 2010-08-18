Зуби - на полицю: влада збирається економити на зарплатах українців

Минулого тижня було оприлюднено постанову Кабінету міністрів України № 701«Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік» від 11.08.2010, зміст якої піднімає низку важливих питань.

Макроекономічні показники на наступний рік уряд планує наступні:

- ВВП повинен вирости на 4,5%, склавши в номінальному еквіваленті 1 253 млрд. грн.;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 108,9%, а індекс цін виробників промислової продукції - 111,3%;

- фонд оплати праці найнятих робітників і грошового забезпечення військовослужбовців запланований у сумі 390,8 млрд. грн.;

- зростання продуктивності праці - 4,1%;

- кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років (в середньому за рік) - 20,6-20,4 млн. осіб;

- рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7,6-8,1%;

- сальдо торгового балансу, визначене за методологією платіжного балансу передбачається негативним у розмірі 2 479 млн. дол.

Потрібно відзначити, що економічне зростання всього на 4,5% - це дуже «скромний» показник, тим більше, якщо пригадати недавні обіцянки Януковича і Азарова про подвоєння ВВП за 10 років, що припускає щорічний приріст цього показника більш ніж на 7%. Прогноз щодо інфляції в 9,6%, навпаки, виглядає дуже оптимістичним – з урахуванням оголошеного повторного підвищення в квітні 2011 року ціни на газ для населення і теплогенеруючих компаній, а також у світлі подорожчання продуктів харчування через прогнозований недобір урожаю в Україні і в світі унаслідок аномальної спеки в нинішньому році.

Але особливий подив у цьому урядовому документі викликають заплановані показники по зарплатах. Зокрема, в постанові повідомляється, що в 2011 році номінальна середньомісячна заробітна плата працівників складе 2 тис. 587 грн., а приріст номінальної зарплати по відношенню до попереднього року запланований на рівні всього 4%.

Якщо подивитися нинішній стан із заробітними платами на сайті Держкомстату, то з`ясується, що середньомісячна зарплата в Україні за січень-червень цього року дорівнює 2110 грн., що на 16,4% більше, ніж за відповідний період 2009 року. При цьому середня зарплата в червні складала 2373 грн., що на 19,8% більше, ніж у червні минулого року. Мабуть, середні зарплати ще дещо підвищаться в подальші місяці до кінця року, що забезпечить і збільшення середньомісячної зарплати по року в цілому. Таким чином, номінальні зарплати підвищуються в 2010 році хоч і не такими високими темпами, як у 2004-2007 роки, але з випередженням темпів зростання споживчих цін (інфляція в липні до липня 2009 року склала 6,8%).

Проте, якщо в приведених у згаданій постанові Кабміну параметрах щодо номінальної зарплати немає ніяких помилок або друкарських помилок, то це означає, що в 2011 році в Україні відбудеться зниження реальної зарплати (на таку зарплату можна буде купити менше товарів/послуг, ніж на зарплату в 2010 році). Заплановане зростання номінальної зарплати на 4,0% за прогнозованої інфляції в 8,9% забезпечує індекс реальної зарплати в 95,5% (1,04/1,089 = 0,955) - тобто, реальна зарплата впаде на 4,5%.

До речі, реальна зарплата може знизитися в 2011 році ще істотніше, ніж ми вирахували вище, якщо врахувати макроекономічні прогнози, нещодавно озвучені віце-прем`єром Сергієм Тігіпком. Він 11 серпня на брифінгу повідомив журналістам, що Кабмін затвердив прогнозні макропоказники на 2011 рік, де зростання ВВП передбачене також на 4,5%, але інфляція очікується вища - на рівні 10,8%.

У разі названого Сергієм Тігіпком розміру інфляції і при збільшенні номінальної зарплати лише на 4,0%, реальна зарплата в 2011 році впаде на 6,1% (1,04/1,108 = 0,939).

Треба визнати, що планування урядом скорочення реальної зарплати наступного року при зростанні реального ВВП на 4,5% виглядає дещо дивним. Причому, такий намір, начебто, навіть суперечить положенню недавно опублікованого меморандуму між українським урядом і МВФ. «Ми рішуче налащтовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці в державному секторі в 2011 році і на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищень заробітної плати в 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексування на інфляцію зарплат держслужбовців», - значиться в п.11 у розділі «Умовні зобов`язання» даного документа.

З вищенаведеного фрагмента меморандуму випливає, що хоча уряд зобов`язується перед МВФ, з одного боку, не допустити «швидкого зростання» зарплат у бюджетній сфері, але, з іншого боку, зарплата бюджетників повинна індексуватися на величину інфляції, що забезпечило б, як мінімум, збереження реальної зарплати на рівні 2010 року.

У зв`язку з цим можна зробити два припущення. Перше – уряд проіндексує зарплату бюджетникам на інфляцію в 8,9%, але тоді виходить, що номінальні зарплати в позабюджетній сфері підвищаться в 2011 році навіть менше, ніж на 4%, або й зовсім знизяться. Проте останню обставину важко пояснити у випадку, якщо очікується зростання реального ВВП на 4,5% і збільшення продуктивності праці на 4,1%. Оскільки незрозуміло, чому при зростанні виробництва і продуктивності праці підприємства не підвищуватимуть відповідно зарплати своїм працівникам, та ще й за наявності значної інфляції?

Припущення друге - Кабмін таки має намір не підвищувати наступного року навіть номінальні зарплати бюджетникам або, гірше того, збирається зменшити їх. У такому разі загальний невисокий показник очікуваного приросту зарплат у державі стає більш-менш зрозумілим: у працівників бюджетної сфери зарплати не виростуть узагалі або навіть впадуть, в інших же працівників вони збільшаться, скажімо, на 6-10%, а в середньому вийде збільшення всього на 4%.

Минулої п`ятниці на «5 каналі» ведуча програми намагалася добитися ясності в цьому питанні у гостя прямого ефіру міністра економіки Василя Цушка, але її зусилля виявилися марними. «Сьогодні з урахуванням усіх, скажімо так, чинників економіка росте. Поволі, але росте. Тому ті прогнози, які маємо на 2011 рік, вони дозволяють підвищити нам зарплату рівно настільки, як ви тільки що анонсували (на 4% - авт.), а по бюджетниках економитимемо.», - туманно заявив, зокрема, він. Втім, ця мізерна інформація від міністра схиляє до думки, що реальнішим виглядає все ж таки друге наше припущення, що передбачає не підвищення або навіть зниження номінальної зарплати працівникам бюджетної сфери наступного року в порівнянні з рівнем 2010 року. Але в такому разі реальна зарплата бюджетників не просто впаде, а скоротиться набагато сильніше, ніж середня зарплата по всій країні в цілому.

У зв`язку з вищевикладеними роздумами було б цікаво почути додаткові, чіткіші, роз`яснення від верховної влади – зокрема, від прем`єр-міністра Азарова або президента Януковича. Невже в умовах зростання другий рік підряд економіки все-таки планується зниження реальної зарплати, тоді як, нагадаємо, в 2009 році Партія регіонів наполегливо добивалася від уряду Тимошенко різкого підвищення соцстандартів при падінні ВВП на 15%? І якщо так, то чим викликане таке суворе для українського народу і нелогічне з економічної точки зору рішення команди Януковича-Азарова?

Юрій Глухов