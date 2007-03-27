Президент України передав співчуття з приводу смерті Михайла Ульянова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті видатного актора та режисера Михайла Ульянова, який пішов з життя 26 березня.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Смерть Михайла Ульянова – непоправна втрата для мільйонів шанувальників його високого таланту в Україні», – відзначив В.ЮЩЕНКО у листі до рідних та близьких митця, колективу Державного академічного театру ім.Є.Вахтангова, художнім керівником якого був М.Ульянов.

М.Ульянова знали і любили за душевну глибину зіграних ролей, людяність, самовіддане служіння своїй справі, трепетне відношення до рідного театру, зазначив В.ЮЩЕНКО. «Світла пам`ять про Михайла Ульянова назавжди залишиться у наших серцях», – йдеться у листі Президента України.