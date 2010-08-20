Могильов: техогляди транспорту мають проводити страхові компанії

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не проти передачі функцій проведення техогляду особистих транспортних засобів страховим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

"З моєї точки зору, це не компетенція міліції проводити техогляд. Це мають робити страхові компанії", - сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ також додав, що для Міністерства внутрішніх справ це питання не є принциповим, і якщо на законодавчому рівні буде ухвалене рішення іншого характеру, то міліція його виконуватиме.