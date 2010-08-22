Як захистити тварин від жорстокого поводження?

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України закликає Міністерство внутрішніх справ, Держкомітет з ветеринарної медицини і голів облдержадміністрацій посилити боротьбу з порушеннями законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, територіальними органами Держекоінспекції упродовж I півріччя 2010 року проведено 949 перевірок, у тому числі 344 перевірки стосовно боротьби з незаконним використанням тваринного світу.

До відповідальності притягнуто 785 осіб на загальну суму штрафів 81 тис. 326 грн., із яких стягнуто 71 тис. 856 грн.. До правоохоронних органів передано 12 матеріалів і вже порушено 3 кримінальні справи.

Загальна сума розрахованих збитків склала 687 тис. 423 грн., пред’явлено 30 претензій на суму збитків 174 тис. 935 грн., з яких стягнуто 10 тис. 445 грн.. Призупинено діяльність 5 суб`єктів господарювання.

Крім того, міністерством направлено листи зоопаркам України про необхідність дотримання законодавства під час здійснення операцій торгівлі об’єктами тваринного світу, зокрема недопущення продажу диких тварин особам, які не мають передбачених законодавством дозвільних документів на утримання та поводження з тваринами, а також проханням тимчасово утримувати диких тварин, вилучених у порушників законодавства в галузі захисту тварин від жорстокого поводження, до прийняття відповідного судового рішення у встановленому законодавством порядку.

У міністерстві нагадують, що згідно із ст. 32 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" органи внутрішніх справ мають вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження і утримання домашніх тварин.

За жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 299 Кримінального кодексу України.