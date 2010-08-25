МРЕВ ліквідують?

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Державним комітетом із регуляторної політики та підприємництва має намір реорганізувати процедуру проведення техоглядів легкових автомобілів і проводити роботу над дерегуляцією діяльності МРЕВ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ під час зустрічі з головою Держкомпідприємництва Михайлом БРОДСЬКИМ, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Також А.МОГИЛЬОВ запропонував комітету надати свої пропозиції щодо дерегуляції діяльності МРЕВ. Крім того, керівники обох відомств погодилися з тим, що потрібно спростити й прискорити проходження процедури постановки й зняття з обліку транспортних засобів.

Водночас комітет за узгодженням з міністром внутрішніх справ вивчатиме питання про можливу ліквідацію МРЕВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня робоча група у складі представників Державної автоінспекції та Держкомпідприємництва почала спільну роботу в напрямку оптимізації процедури проходження техогляду. Члени робочої групи вивчають можливість передачі контролю за ТО страховим компаніям, включення транспортного збору у вартість пального тощо. Зокрема, представники ДАІ вже погодилися, що організація техогляду не є їхньою функцією, й готові передати її страховим компаніям.