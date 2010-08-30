Автомобіль ДАІ збив жінку

Сьогодні в Миколаєві автомобіль Державної автоінспекції збив жінку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ в Миколаївській області.

ДТП сталося об 11.30 на вулиці Чигрина. Співробітник ДАІ, керуючи службовим автомобілем ВАЗ-21065, допустив наїзд на 68-річну жінку, яка переходила проїжджу частину в районі нерегульованого пішохідного переходу.

Відразу ж співробітником ДАІ було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, потерпілу з переломом лівої гомілки доставлено до нейрохірургічного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва.

Матеріали щодо даного факту передано в прокуратуру. Причини й обставини події буде встановлено слідством, йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Державтоінспекція зацікавлена в об`єктивному розслідуванні цього факту, і якщо провину співробітника буде встановлено, то стосовно нього буде вжито заходів відповідно до чинного законодавства, підкреслили в ДАІ.