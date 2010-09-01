У Москві наказано закінчувати ніч о 10 ранку

У Москві набула чинності заборона на нічний продаж міцного алкоголю. З 1 вересня міцний алкоголь не можна буде купити з 22:00 до 10:00. Обмеження стосується тільки продукції з вмістом етилового спирту понад 15%, зауважує РосБізнесКонсалтинг. До цієї категорії не потрапляє пиво і велика частина вин.

Нова заборона не поширюється на бари і ресторани. Таким чином, залежно від режиму роботи барів або ресторанів, там можна буде придбати спиртне і вночі.

Раніше в Москві діяла заборона на продаж міцних спиртних напоїв з 23:00 до 08:00. При цьому префектури округів міста могли погоджувати можливість цілодобової реалізації спиртних напоїв. Тепер таку можливість скасовано.