Періс Хілтон заборонили э'являтися в двох казино
01:42, 02 вересня 2010Разное
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Неординарне рішення
Спадкоємиці готельної імперії Hilton, співачці та світській тусовщиці, яка постійно потрапляє в скандали, Періс Хілтон заборонили з`являтися в двох казино, що належать компанії Wynn casinos, повідомляє Associated Press.Представник Wynn Las Vegas - курорту класу екстра-люкс - повідомила, що таке неординарне для гральної столиці рішення ухвалене через кокаїновий скандал.
Співробітники поліції заарештували Хілтон минулої суботи за звинуваченням у зберіганні кокаїну. Наразі Хілтон була відпущена до суду, призначеного на 27 жовтня. Якщо її провина буде доведена, їй загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.
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