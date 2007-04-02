Троє постраждалих під час вибуху в кафе перебувають у тяжкому стані

Троє постраждалих під час вибуху в ялтинському кафе „Динамо” перебувають у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 2 квітня в лікувальному закладі залишаються 13 постраждалих: 3 - у тяжкому стані, 10 - у стані середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, о 17:15 1 квітня в Ялті, у кафе „Динамо”, на території овочевого ринку, що на вулиці Київській, 24, внаслідок порушення правил експлуатації газового балона стався вибух газу з послідуючим горінням. У результаті постраждали 14 чоловік, які з травмами та опіками різних ступенів важкості були госпіталізовані. О 18:30 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа ліквідована. Вибухом і вогнем пошкоджені кафе, магазин парфумів „Наталі”, приміщення овочевого складу та складу кондитерських виробів, що примикали до кафе, - всього на площі близько 140 м2.

Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим.

За уточненими даними, в результаті вибуху на території ялтинського кафе "Динамо" постраждало 16 чоловік, з них 13 чоловік госпіталізовані в Лівадійську лікарню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, п`ять чоловік, госпіталізованих в лікарню, є жителями Азербайджану, троє - Туреччини, п`ять чоловік - жителі України. На даний час троє громадянин Азербайджану, українець і підданий Туреччини, перебувають у тяжкому стані.

"Троє осіб, серед яких і восьмирічна дитина, дістали легкі травми і від госпіталізації відмовилися", - повідомляє МНС Криму.