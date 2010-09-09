Експерт перелічив пошкодження на картині Караваджо

Українські експерти не можуть однозначно сказати, коли завершиться реставрація картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявила генеральний директор Національного науково-дослідницького реставраційного центру України Світлана СТРЕЛЬНИКОВА.

«Важко сказати, чи через рік, чи через два місяці. Потрібно багато експертиз», - сказала вона, додавши, що є впевненість, що ця картина – оригіналом. «За нашими припущеннями, на дуже багато відсотків, що це та робота», - сказала експерт.

Водночас С.СТРЕЛЬНИКОВА зауважила, що наразі не можна сказати, коли саме реставратори центру зможуть приступити до роботи над картиною, оскільки треба дочекатися завершення слідчих дій та багатьох експертиз, зокрема проведення комісійної судово-трасологічної, комісійної мистецтвознавчої, техніко-технологічної та багатьох інших експертиз.

За словами С.СТРЕЛЬНІКОВОЇ, за результатами візуального обстеження пам`ятки мистецтва, фахівцями центру встановлено вкрай незадовільний стан всіх складових частин картини Караваджо. У зв`язку з чим в подальшому пам`ятка вимагатиме здійснення значних консервативно-реставраційних заходів.

Як поінформувала гендиректор центру, на картині є дуже серйозні зломи, фарбовий шар має значні втрати завширшки місцями 2-3 см, в тому числі на обличчях Христа та святих, є осипання фарби, що свідчать про руйнацію твору та зберігання її у вкрай поганих умовах після викрадення з музею.

Продовжуючи тему подальшої реставрації шедевру, С.СТРЕЛЬНИКОВА зауважила, що до початку безпосередньо реставраційних робіт фахівцям доведеться з`єднати основне полотно, яке теж перебуває в незадовільному стані, з його окрайками, що залишилися на підрамці після викрадення, оскільки полотно фактично було не зрізано, а зірвано. Ця робота також займе чимало часу.

Водночас С.СТРЕЛЬНИКОВА зауважила, що, не дивлячись на те, що німецькі фахівці зробили упакування та транспортування картини на високому фаховому рівні, у українських реставраторів до них є певні запитання, зокрема щодо закріплення фарбового шару в місцях пошкодження спеціальними профілактичними наклейками. У зв`язку з цим через Міністерство культури і туризму до Німеччини буде зроблено відповідний запит на предмет, якою речовиною ця процедура робилася. Також реставратори мають питання і надіслали запит до Міністерства внутрішніх справ України з метою отримати відповідь з приводу того, в яких умовах і де в Печерському райуправлінні Києва зберігалися залишки вкраденої картини, оскільки вони були передані у вкрай поганому стані, що може свідчити про недбалість осіб, які їх зберігали.

За словами С.СТРЕЛЬНИКОВОЇ, наразі ННДРЦУ визначено порядок здійснення огляду стану збереження експоната, визначені напрямки діяльності спеціально створеної комісії, до якої увійшли висококваліфіковані художники-реставратори та науковці.

Водночас, відповідаючи на запитання, куди повернеться після реставрації полотно Караваджо, С.СТРЕЛЬНИКОВА зазначила, що це питання майбутнього, яке визначатиме Міністерство культури.

Як повідомляв УНІАН, картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. була викрадена в ніч на 4 серпня 2008 року з Одеського музею Західного та Східного мистецтва

Картину вдалося викрасти через недостатньо надійну охорони експонатів музею.

25 червня 2010 року в Берліні працівниками МВС України спільно з правоохоронними органами Німеччини було затримано трьох громадян України і одного громадянина ФРН, які викрали картину Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».

30 вересня у Берліні відбулась церемонія передачі українській стороні картини Караваджо.