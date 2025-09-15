Українці віком від 40 років зможуть безоплатно проходити щорічне медобстеження.

Зарплату лікарів первинної та екстреної допомоги мають підвищити в наступному році до 35 тис. грн. На це передбачено 41 млрд грн.

Окремо 10 млрд грн планують скерувати на скринінги здоров’я людей віком від 40 років. Такі цифри закладені в проєкті Держбюджету на 2026 рік, представленому урядом.

Найбільша увага на безкоштовних медоглядах буде приділятися профілактиці серцево-судинних захворювань, діабету та психічному здоров'ю. Сумарно на галузь охорони здоров’я планують витратити в 2026 році 258 млрд грн. Це на 38,2 млрд грн більше цьогорічних показників.

Головна витратна частина, а це 191,6 млрд грн – програма медичних гарантій. Зокрема 141,9 млрд грн буде спрямовано на лікування військових, реабілітацію, лікування важких травм та опіків, кардіохірургію, онкологію тощо. Окремо на 8,7 млрд грн закуплять безкоштовні ліки для громадян, які страждають на хронічні захворювання.

Централізовані закупівлі препаратів (онко, орфанні, серцево-судинні, ендопротези) мають "з’їсти" з бюджету-2026 в загальному підрахунку 15,1 млрд грн.

Ще 18,6 млрд грн виділять на публічні інвестпроекти. Сюди входять витрати на перинатальні центри, допомогу матерям і новонародженим, психіатричну допомогу, закупівлю обладнання, підтримку центрів реабілітації.

Нагадаємо, про свої плани запровадити для українців від 40 років безоплатне щорічне медобстеження з 2026 року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила ще місяць тому.

Головною метою подібної ініціативи має стати профілактика і подолання хвороб, які стають найбільш розповсюдженими причинами передчасної смертності та втрати працездатності.

Також МОЗ висловив стурбованість браком кадрів в медзакладах і пообіцяв зробити перерахунок заробітних плат для лікарів. Була озвучена цифра підвищення до 35 тисяч гривень.

