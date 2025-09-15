На думку аналітиків, рішення Індії приєднатися до цьогорічних навчань на тлі посилення напруги між НАТО та Росією є тривожним сигналом.

Індія відправила свої війська для участі в навчаннях "Захід-2025", які проходять під керівництвом Росії. Про це повідомляє The Times.

Участь у цих навчаннях беруть близько 30 000 російських і білоруських солдатів. Вони відпрацьовують запуски балістичних ракет і імітацію авіаударів. Навчання відбуваються на великій території – від баз на схід від Москви і в Арктиці до Балтійського моря і західного кордону Білорусі, поблизу Польщі та Литви.

"Міністерство оборони Індії заявило, що відправило 65 військовослужбовців, включаючи підрозділи полку Кумаон, одного з найшанованіших підрозділів армії. Вони дислокуються на полігоні Муліно, приблизно за 40 миль (приблизно 85 км, – УНІАН) на захід від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО", – йдеться у матеріалі.

У Делі кажуть, що хочуть посилити оборонну співпрацю та сприяти зміцненню дружніх відносин між Індією та Росією, "тим самим підкріплюючи дух співпраці та взаємної довіри".

Зазначається, що військові Індії разом із російськими солдатами братимуть участь у навчаннях, тактичних тренуваннях та відпрацюванні володіння спеціальним озброєнням.

Видання нагадало, що Індія брала участь у навчаннях "Захід" до того, як у 2022 році РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну та ще кількох інших навчаннях після. Та, на думку аналітиків, рішення приєднатися до цьогорічних навчань на тлі посилення напруги між НАТО та Росією є тривожним сигналом.

Американський консультант з геостратегії Девід Меркель заявив, що це рішення свідчить про те, наскільки в Делі цінують свої звʼязки з Москвою.

"Активна участь Індії у навчаннях "Захід" після вторгнення дронів на територію Польщі та охолодження відносин між Вашингтоном і Нью-Делі викликає занепокоєння щодо майбутнього розвитку відносин між США та Індією у сфері безпеки. Це демонструє пріоритетність, яку Нью-Делі надає своїм відносинам з Москвою, на що Моді спирається все більше, зважаючи на невизначеність своїх відносин з президентом Трампом", – пояснює він.

Своєю чергою, німецький аналітик з питань зовнішньої політики Ульріх Спек вважає, що цим кроком Індія "перетнула червону лінію".

Тим часом видання The Hill повідомило, що на навчаннях "Захід" несподівано зʼявилися американські військові, які спостерігали за їх перебігом. Двох офіцерів особисто привітав міністр оборони Білорусі Віктор Хреніков, потиснувши їм руки.

Видання зазначає, що це був перший подібний візит американських офіцерів для країни після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на початку якого, як відомо, армія РФ наступала і з території Білорусі.

Навчання "Захід-2025"

Як відомо, спільні навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025" стартували 12 вересня 2025 року.

Навчання відбувалися не лише на території Білорусі. Балтійський флот країни-агресорки також відпрацював бойові дії у Калінінградській області РФ.

Bild писав, що на цих навчаннях РФ відпрацьовує захоплення Сувалкського коридору. Водночас та частина навчань, де відпрацьовують застосування "Орєшніка", переслідує винятково психологічну мету – залякати сусідів Білорусі.

