Над урядовими будівлями Польщі нещодавно літав невідомий дрон. Безпілотник знешкодили.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х. За його словами, було затримано двох осіб. Вони виявилися громадянами Білорусі.

"Щойно Служба державної охорони знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями (Паркова) та Бельведер. Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту", – йдеться у заяві польського премʼєра.

Відео дня

Ситуація в Польщі: інші новини

Нагадаємо, кілька днів тому під час масованої атаки РФ по Україні частина російських безпілотників порушила повітряний простір Польщі. Частину з них було збито, участь в операції брала авіація НАТО.

Після цієї атаки в країні оголосили про початок операції "Східний страж". Вона має на меті посилити оборону східного флангу Альянсу.

Тим часом премʼєр-міністр країни Дональд Туск заявляв, що Польщу накрила хвиля антиукраїнських настроїв. За його словами, ця кампанія була інспірована Кремлем і підтримана деякими польськими політиками.

"Зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до охопленої війною України, що створюється Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", – заявив він, додавши, що польським чиновникам необхідно "зупинити цю хвилю, а не плисти на ній".

Вас також можуть зацікавити новини: