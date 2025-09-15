Місцеві жителі скаржаться, що їм набридли туристи, які лізуть через паркани, щоб зробити селфі.

Бібері очолив список "50 найкрасивіших селищ світу", але таке визнання призвело до неконтрольованого напливу туристів.

Як пише Independent, невелике селище в Котсуолдсі славиться низкою будинків ткачів XVII століття і чарівними луками. Воно постійно приймає туристів, охочих сфотографувати його мальовничі околиці.

Золотисті котеджі села і тиха річка Колн допомогли селищу посісти перше місце в рейтингу, проте Крейг Чепмен, голова парафіяльної ради Бібері, заявив, що це досягнення - "палиця з двома кінцями", оскільки потік туристів у селище "проблемний" і "виливається в дорожнечу для місцевих жителів".

Населення Бібері становить лише близько 600-700 осіб, але у вихідні сюди приїжджає до 20 тис. осіб. Селище зіткнулося з проблемами, пов'язаними з рухом автобусів, чергами туристів і туристами, які лізуть через паркани, щоб зробити селфі.

"Проблема в основному в тому, як люди приїжджають у селище, коли вони сюди приїжджають, як вони поводяться і де паркуються. Ми сильно страждаємо від заторів, особливо через великі автобуси", - поскаржився Чепмен.

А місцеві жителі додали, що затори заважають працювати екстреним службам, а також на хаотичні паркування, влаштовані туристами.

Чепмен заявив, що необхідна "гармонійна взаємодія" між туристами і місцевими жителями.

Видання додало, що до трійки лідерів рейтингу увійшли селища Ія на грецькому острові Санторіні та Гальштат в Австрії. Обидва селища також страждають від надмірного напливу туристів через свою популярність.

