Бібері очолив список "50 найкрасивіших селищ світу", але таке визнання призвело до неконтрольованого напливу туристів.
Як пише Independent, невелике селище в Котсуолдсі славиться низкою будинків ткачів XVII століття і чарівними луками. Воно постійно приймає туристів, охочих сфотографувати його мальовничі околиці.
Золотисті котеджі села і тиха річка Колн допомогли селищу посісти перше місце в рейтингу, проте Крейг Чепмен, голова парафіяльної ради Бібері, заявив, що це досягнення - "палиця з двома кінцями", оскільки потік туристів у селище "проблемний" і "виливається в дорожнечу для місцевих жителів".
Населення Бібері становить лише близько 600-700 осіб, але у вихідні сюди приїжджає до 20 тис. осіб. Селище зіткнулося з проблемами, пов'язаними з рухом автобусів, чергами туристів і туристами, які лізуть через паркани, щоб зробити селфі.
"Проблема в основному в тому, як люди приїжджають у селище, коли вони сюди приїжджають, як вони поводяться і де паркуються. Ми сильно страждаємо від заторів, особливо через великі автобуси", - поскаржився Чепмен.
А місцеві жителі додали, що затори заважають працювати екстреним службам, а також на хаотичні паркування, влаштовані туристами.
Чепмен заявив, що необхідна "гармонійна взаємодія" між туристами і місцевими жителями.
Видання додало, що до трійки лідерів рейтингу увійшли селища Ія на грецькому острові Санторіні та Гальштат в Австрії. Обидва селища також страждають від надмірного напливу туристів через свою популярність.
