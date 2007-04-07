Янукович думає, що прізвище міністра закордонних справ Росії – Іванов

Репліка

Конфузом обернувся виступ українського прем`єра Віктора Януковича на прес-конференції в Києві 5 квітня: глава Кабміну заявив, що в Росії є міністр закордонних справ на прізвище Іванов.

Янукович похвалився, що розмовляв з канцлером Австрії про можливу участь канцлера в урегулюванні політичної кризи в Україні. Ця розмова, за словами прем`єра, відбувся випадково. Журналісти попросили Януковича уточнити: чому «випадкова» розмова відбулася з канцлером Австрії, а не, наприклад, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який раніше пропонував допомогу Україні. Янукович тут же пообіцяв використовувати пропозицію російських колег, проте несподівано для журналістів повідомив про нове прізвище глави МЗС РФ. «Росія для нас країна дуже авторитетна. Ми використовуємо цю пропозицію міністра закордонних справ Іванова», – сказав український прем`єр.

Новий Регіон, надіслав Ministr (Cz)