Президент з родиною взяв участь у Великодніх відправах у церквах Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною взяв участь у нічних Великодніх богослужіннях у церквах Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, В.ЮЩЕНКО відвідав Володимирський собор, Андріївську церкву, Собор Василя Великого (Українська греко-католицька церква), Святоолександрівський костьол, Софійський собор, Успенський собор в Києво-Печерській лаврі.

У Софії Київській Президент взяв участь у церемонії зустрічі й передачі представникам церков Благодатного вогню з Єрусалима. Від вівтаря перед царськими воротами Благодатний вогонь було передано представникам різних конфесій.