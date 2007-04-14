Помер перший Джеймс Бонд

Помер перший виконавець ролі Джеймса Бонда - актор Баррі Нельсон (Barry Nelson). 89-річний актор помер 7 квітня під час поїздки штатом Пенсільванія, проте вдова Нельсона офіційно оголосила про смерть чоловіка лише в п`ятницю, повідомляє AP. Причини смерті Нельсона, його вдова уточнювати не стала.

Баррі Нельсон почав працювати в Голлівуді 1942 року, підписавши довгостроковий контракт із студією MGM. Після перерви, викликаної службою Нельсона в армії під час Другої Світової війни, актор знов повернувся до кіноіндустрії.

Нельсон став першим "агентом 007", зігравши роль Джеймса Бонда в телеекранізації "Казино Рояль", знятій 1954 року. Він на 8 років випередив Шона Коннері, який виконав роль суперагента в першому кінофільмі про пригоди Джеймса Бонда - "Dr. No".

Серед інших відомих фільмів, участь в яких брав Баррі Нельсон, екранізації бестселерів Артура Хейлі "Аеропорт" (Airport, 1970) і Стівена Кінга "Сяйво" (The Shining, 1980).

Нельсон також зробив успішну кар`єру на Бродвеї, де він активно виступав в 1960-х і 1970-х роках. За роль в спектаклі "The Act", де він грав разом з Лайзою Мінеллі, Нельсон був 1978 року номінований на вищу американську театральну нагороду - Tony.

З 1990-х років Баррі Нельсон залишив роботу в Голлівуді і на Бродвеї, зайнявся подорожами, добродійністю і написанням мемуарів, які так і не встиг закінчити.

Лента.ру