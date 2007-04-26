Юлія Тимошенко і Террі Девіс (5 фото)

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС заявляє, що почав краще розуміти позицію української опозиції після зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він повідомив журналістам після закінчення зустрічі.

Т.ДЕВІС заявив, що він цікавиться усіма подіями, які відбуваються в країнах, що є членами Ради Європи, але Україна, за його словами, є однією з найважливіших.

Т.ДЕВІС також повідомив, що матиме сьогодні зустрічі з багатьма представниками державної влади в Україні. Однак, за його словами, зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО є для нього “однією з найголовніших”.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН