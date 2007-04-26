Юлія Тимошенко і Террі Девіс (5 фото)

20:54, 26 квітня 2007
Разное
1374

Переговори проходили у штабі БЮТ

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС заявляє, що почав краще розуміти позицію української опозиції після зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він повідомив журналістам після закінчення зустрічі.

Т.ДЕВІС заявив, що він цікавиться усіма подіями, які відбуваються в країнах, що є членами Ради Європи, але Україна, за його словами, є однією з найважливіших.

Т.ДЕВІС також повідомив, що матиме сьогодні зустрічі з багатьма представниками державної влади в Україні. Однак, за його словами, зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО є для нього “однією з найголовніших”.

Юлия Тимошенко и Терри Дэвис здороваются перед началом официальной встречи. Киев, 26 апреля

Юлия Тимошенко и Терри Дэвис во время официальной встречи в штаб-квартире БЮТ. Киев, 26 апреля

Терри Дэвис во время официальной встречи в штаб-квартире БЮТ. Киев, 26 апреляЮлия Тимошенко во время официальной встречи с Генеральным секретарём Совета Европы в штаб-квартире БЮТ. Киев, 26 апреля

Юлия Тимошенко и Терри Девис отвечают на вопросы журналистов по окончании официальной встречи. Киев, 26 апреля

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter