Мстислава Ростроповича поховають напроти Бориса Єльцина

Мстислава Ростроповича поховають неподалік могили Бориса Єльцина, повідомила РІА Новости секретар Фонду Ростроповича Тетяна Загрекова.

"Це буде Центральна алея Новодівичого кладовища: там же, де лежить Борис Миколайович, але тільки навпроти", - сказала співрозмовниця агентства.

Знаменитий музикант Мстислав Ростропович помер в Москві 27 квітня після тривалої хвороби на 81-му році життя.

Цивільна панахида за ним триватиме у суботу з 11.00 до 20.00 в Московській Консерваторії, а відспівування - у храмі Христа Спасителя в неділю, з 11.00 до 12.00.