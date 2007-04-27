Мстислава Ростроповича поховають напроти Бориса Єльцина
20:35, 27 квітня 2007Разное
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Відспівування призначене на неділю
Мстислава Ростроповича поховають неподалік могили Бориса Єльцина, повідомила РІА Новости секретар Фонду Ростроповича Тетяна Загрекова.
"Це буде Центральна алея Новодівичого кладовища: там же, де лежить Борис Миколайович, але тільки навпроти", - сказала співрозмовниця агентства.
Знаменитий музикант Мстислав Ростропович помер в Москві 27 квітня після тривалої хвороби на 81-му році життя.
Цивільна панахида за ним триватиме у суботу з 11.00 до 20.00 в Московській Консерваторії, а відспівування - у храмі Христа Спасителя в неділю, з 11.00 до 12.00.
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