Екскурсія закінчилася трагедією: загинуло 3 людей, 12 - травмовані

На Донеччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє людей і 12 були травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася о 16 год. 45 хв. 1 травня біля с. Новокраснівка Володарського району на автошляху Запоріжжя-Маріуполь. Водій мікроавтобуса "Форд-Транзит", що здійснював екскурсійну поїздку з острова Хортиця з мешканцями м. Маріуполь, уникаючи зіткнення з мотоциклістом, що виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і з`їхав у кювет. Внаслідок цього мікроавтобус, в якому знаходилося 16 пасажирів, перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та 2 пасажирів, ще 12 осіб із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Усього за добу на території країни зареєстровано 144 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 25 осіб та 198 - травмовано.