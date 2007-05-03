УНІАН і 5 канал відновлюють проект „Прес-конференція в прямому ефірі”

Із 3 травня 2007 року інформаційне агентство УНІАН та “5 канал”, враховуючи великий суспільний резонанс, популярність та високий рейтинг проекту „Прес-конференція в прямому ефірі”, відновлюють його.

Впродовж 3 місяців існування проект „Прес-конференція у прямому ефірі” став помітним явищем в українському медіа-просторі. Завдяки оперативності, незаангажованості і неупередженості цей проект став майданчиком, на якому народжуються новини, виголошуються найважливіші заяви, презентуються актуальні ідеї і теми, ведуться суспільно важливі дискусії.

Велика популярність проекту спровокувала деякі політичні сили використовувати прес-конференції у прямому ефірі для політичних маніпуляцій, взаємних образ та некоректних оцінок діяльності політичних опонентів. Тому агентство УНІАН і “5 канал” 23 квітня 2007 року прийняли відповідальне спільне рішення про призупинення популярного проекту. Цим кроком ми намагалися привернути увагу політиків, журналістів, бізнесменів до проблеми відповідальності еліт, питання моралі і культури публічної поведінки.

Як ЗМІ, що несуть відповідальність перед глядачами і читачами за інформацію, що озвучується під час прямого ефіру, в такий спосіб ми висловили свою незгоду з тим, аби будь-хто використовував прес-конференції, де відбувається живе спілкування журналістів та гостей, для відвертих провокацій, маніпуляцій та зведення особистих рахунків з опонентами.

Сподіваємося, що двотижневий мораторій привернув увагу в першу чергу політиків до проблем культури спілкування і сприяв осмисленню власної відповідальності за свої дії та вчинки. Усвідомлюючи значний вплив ЗМІ на формування громадської думки, ми заявляємо, що агентство УНІАН і “5 канал” і надалі докладатимуть усіх зусиль для об’єктивного висвітлення політичного життя в країні та подаватимуть усі точки зору на своїй стрічці новин та в ефірі. В той же час ми і надалі приділятимемо велику увагу проблемам політичної культури і моралі у суспільстві.

Агентство УНІАН і “5 канал” і надалі раді бачити гостями проекту представників різних політичних сил, людей, які сповідують різні ідеології, представляють різні верстви населення та різні професії. В той же час ми очікуємо від всіх учасників прес-конференції поваги до роботи журналістів і відповідальності за ту інформацію, що йде у прямий ефір .

Вважаємо, що це сприятиме формуванню високої політичної культури, виховуватиме почуття взаємоповаги між журналістами і усіма учасниками політичного процесу і працюватиме на захист свободи слова в Україні.