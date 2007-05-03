На Херсонщині п’яний водій збив трьох пішоходів
11:06, 03 травня 2007Разное
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Один загинув на місці
У середу, 2 травня, у смт Іванівка Херсонської області 25-річний безробітний, керуючи у нетверезому стані автомобілем ЗАЗ «Таврія», скоїв наїзд на групу пішоходів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в області, в результаті ДТП 43-річний пішохід загинув на місці події, ще двоє пішоходів з важкими травмами госпіталізовані до лікарні.
Проводиться розслідування обставин ДТП.
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