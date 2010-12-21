Forbes назвав найдорожчі придбання мільярдерів

Журнал Forbes назвав найдорожчі придбання найбагатших людей світу в 2010 році.

Список очолив росіянин Роман Абрамович, який, за даними видання, купив острів Нова Голландія в Санкт-Петербурзі за 400 мільйонів доларів. На острові Абрамович планує переробити склади XVIII століття в художні галереї, бутики, готелі й ресторани. Статок росіянина Forbes оцінює в 11,2 мільярда доларів.

Другим у списку журналу став глава хедж-фонду Стівен Коен, відомий колекціонер картин, який 2010 року вклав 145,4 мільйона доларів у сучасний арт-ринок. Зокрема, Коен купив "Прапор" Джаспера Джонсона і пляшку "Кока-коли" Енді Ворхола - одні з найдорожчих витворів мистецтва, проданих на торгах цього року.

Перший пакистанський мільярдер Міан Мухаммед Манша застовпив третє місце в списку дорогих купівель, придбавши ексклюзивний лондонський St.James Hotel&Club. Кожна кімната в готелі обійшлася йому в 1,5 мільйона доларів, а вся покупка оцінюється в суму до 95 мільйонів доларів.

У нерухомість вклався найбагатша людина в світі Карлос Слім, який купив особняк на П`ятій авеню напроти музею "Метрополітен" в Нью-Йорку за 44 мільйони доларів, і нафтогазовий магнат Келсі Воррен, який придбав в Колорадо найбільше в США ранчо за 46,5 мільйона доларів.

Британський ювелір Лоренс Графф продовжував скуповувати найдорожчі діаманти миру за надхмарними цінами. Покупкою року на ювелірному ринку став рожевий майже 25-каратный діамант, придбаний на аукціоні за 46 мільйонів доларів. Унікальному каменю привласнено ім`я власника - "Графф рожевий".

Багатющі люди планети не скуповувалися витрачатися на те, що люблять. Гонконзький магнат Джозеф Лау віддав 16,7 мільйона доларів за дві античні скульптури птахів, які в китайській традиції символізують довголіття. Пристрасний любитель скачок дубайский шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум витратив 5,4 мільйона доларів на лондонському аукціоні, купивши цілий табун з 24 елітних однорічних скакунів.

Найхимерніша покупка в цьому списку зроблена власником казино в Макао - Стенлі Хо, який заплатив 330 тисяч доларів за два гриби-трюфелі. Експерти зазначили, що гриби-переростки непридатні для кулінарних цілей, втім Хо і не думав використовувати їх для приготування делікатесів. На запитання, навіщо він купив ці гриби, Хо відповів: "Треба почухати потилицю".

РІА "Новости"