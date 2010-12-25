Автобусні перевізники дотуватимуть міський електротранспорт
09:34, 25 грудня 2010Разное
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Добкін: морально вони вже згодні
У Харкові автобусні перевізники дотуватимуть міський електричний транспорт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
«Дотувати міський електричний транспорт будуть підприємства, які займаються перевезенням пасажирів автобусами», - підкреслив він.
«У якому вигляді, я вам поки що не скажу, нехай ми спочатку остаточно домовимося з ними. Тобто морально вони вже згодні», - додав М.ДОБКІН.
За його словами, перевізники, що обслуговують міські автобусні маршрути, також повинні оновити рухомий склад.
Довідка УНІАН. У Харкові в ході оптимізації міських автобусних транспортних маршрутів і перевезень з 72 залишилося 16 перевізників.
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