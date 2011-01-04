Сьогодні перше в новому році сонячне затемнення

Перше часткове сонячне затемнення з чотирьох, які будуть в 2011 році, відбудеться сьогодні, повідомляє РІА "Новости". Побачити, як тінь Місяця закриває Сонце, зможуть жителі Європи, Близького Сходу, Середньої Азії і Північної Африки.

Затемнення почнеться о 06.40 за Гринвичем, коли півтінь Місяця торкнеться земної поверхні на півночі Алжиру. Потім тінь, рухаючись на схід, пройде через північну Африку, Європу, Близький Схід до північної Індії і північно-східного кордону Казахстану.

У максимумі затемнення, о 08.51 за Гринвичем, Місяць закриє сонячний диск на 86%. Цю картину зможуть побачити жителі Швеції, Фінляндії, Прибалтики і російського північного Заходу. У Копенгагені фаза затемнення досягне 82,6%, а в Лондоні - 74,7%.

У Москві затемнення почнеться о 10.38 мск і досягне максимуму в 12.04, коли Місяць закриє 81,2% сонячного диска.

Жителі Північної Африки і Близького Сходу зможуть спостерігати тільки, як Місяць закриє від 40% до 20% сонячного диска. У Каїрі спостерігатиметься "половина" затемнення - 55,1%, приблизно така ж картина буде в Єрусалимі й Тегерані. Північніше, в Стамбулі, максимальна фаза затемнення досягне 71,3%.

Жителі Землі зможуть в 2011 р. стати свідками ще п`ятьох затьмарень - три часткових сонячних (1 червня, 1 липня, 25 листопада) і два повних місячних (15 червня і 10 грудня).