Пожежа на шахті ”Краснолиманська”: троє гірників загинули

У Донецькій області на шахті "Краснолиманська" в результаті викиду метану і пожежі два гірники загинули, ще кілька травмовані.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої служби рятувальника в Донецьку, о 5 г. 41 хв. ранку 9 травня на шахті "Краснолиманська" в м. Родинське Червоноармійського району в 7-й південній лаві пласта К5 південного ухилу на горизонті 900 метрів під час проведення бурових робіт стався спалах метану. У момент аварії на ділянці працювало 28 осіб, всього в шахті знаходилося 473 особи. В результаті спалаху і подальшої пожежі троє людей загинули, 12 одержали опіки різного ступеня тяжкості .

На шахті проводиться екстрена евакуація всіх підземних робітників і ліквідація пожежі. Працюють шість відділень рятувальників, три реанімаційно-протишокові групи і командний склад Штабу і облуправління МЧС.

Всі постраждалі госпіталізовані до лікувальних установ області. Остаточна кількість постраждалих в результаті аварії уточнюється.

Робота шахти припинена. Cтворена комісія з розслідування причин аварії.