Водій "жигулів", тікаючи, скоїв наїзд на інспектора

У Херсонській області нетверезий водій, тікаючи від правоохоронців, скоїв наїзд на інспектора ДАІ.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС в Херсонській області, 14 січня у райцентрі Нововоронцовка наряд ДАІ зупинив автомобіль “ВАЗ-2105”, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Після зупинки 47-річний чоловік вийшов з машини. Однак на прохання інспектора пред’явити документи, водій несподівано сів в автомобіль та, розпочавши рух, скоїв наїзд на співробітника ДАІ, після чого, не зупиняючись, поїхав з місця події.

Внаслідок наїзду інспектор отримав перелом ноги і був госпіталізований до лікарні.

Невдовзі правопорушника було зупинено біля його дому. Як з’ясувалося, за кермом він перебував у нетверезому стані.

Наразі вирішується питання про порушення стосовно водія “ВАЗу” кримінальної справи.