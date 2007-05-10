Туреччина голосуватиме за Сердючку (опитування)

Серед учасників конкурсу "Євробачення-2007" Туреччина має намір підтримати кандидата від України Андрія Данилка, відомішого як Вєрка Сердючка. Згідно із заявою офіційного клубу "Євробачення-Туреччина", його пісні Dancing віддали перевагу 314 учасників опитування.

Друге місце посіла Грузія (311 голосів), третє - Білорусія (301). Четверте місце турки віддають Росії, за яку проголосували 289 учасників опитування клубу "Євробачення-Туреччина".

Приводом для проведення дослідження послужила заява в 2004 році британського телеведучого Террі Вогана про необ`єктивність голосування на Євробаченні.

Група дослідників Оксфордського університету провела аналіз голосування на музичному конкурсі "Євробачення" і з`ясувалося, що сумніви в об`єктивності на конкурсі мали підгрунтя. Після вивчення результатів голосування за період з 1992 по 2003 роки учені з Оксфорда назвали країни, жителі яких голосують "по-сусідськи".

Греція і Кіпр дають максимум балів (12) один одному, Норвегія дає 12 балів сусідньої Швеції, а Білорусія дає 12 балів Росії, Великобританія менш прихильна до Франції і більше прихильна до країн Європи. Один за одного голосують Боснія і Туреччина, Хорватія і Мальта, Бельгія і Нідерланди, Франція і Португалія.

РІА "Новости"