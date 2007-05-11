Новий список чудес світу наближається до завершення

Храм Василя Блаженного в Москві та 38-метрова статуя Христа Спасителя на горі Корковадо в бразильському місті Ріо-де-Жанейро потрапили до списку аутсайдерів голосування з вибору сімох нових чудес світу - за них віддано менше за все голосів, повідомляє інтернет-сайт організаторів голосування.

Визначення переможців на звання нових семи чудес світу здійснюється шляхом підрахунку голосів користувачів інтернету в усьому світі. Організатори проекту поки що не повідомляють про кількість відданих за нові дива голосів.

Крім рукотворних "чудес" у Москві та Ріо, найменше популярними на даний момент голосування є статуя Свободи в Нью-Йорку, замок Норшвайштайн у Німеччині, а також Оперний театр у Сіднеї.

Незаперечним лідером голосування, що проводиться серед користувачів інтернету в усьому світі, є піраміди в єгипетській Гізі. Їм вже гарантоване потрапляння до списку. Серед лідерів популярності - Ейфелева вежа в Парижі, афінський Акрополь і римський Колізей.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на урочистій церемонії в Лісабоні 7 липня 2007 року, повідомляє сайт проекту.

На думку організаторів, ця дата також символічна і підкреслює ідею конкурсу, оскільки в графічному зображенні виглядає як 07.07.07.

Для потрапляння до списку нових чудес світу кожному з кандидатів необхідно набрати не менше 20 мільйонів голосів.

РІА "Новости"