На Євробаченні перемагає Сербія
У Сердючки "срібло" з 235 балами
|Марія Шерифович. Фото АР/Yahoo!
Перший рядок посіла Марія Шерифович з Сербії з піснею "Молитва" і 268 балами. Вищу оцінку - 12 балів - їй віддали Чорногорія, Австрія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Словенія, Швейцарія, Македонія й Угорщина.
Другий рядок - Вєрка Сердючка, яка представляла в Україну, з 235-ма. Її визнали кращою в Андоррі, Португалії, Чехії, Польщі, Латвії. Ще їй виставлено три десятки (Ізраїль, Грузія, Білорусія), п`ять вісімок (Росія, Ірландія, Естонія, Великобританія, Литва), тричі по 7, 6 і 5, п`ять 4, сім 3, чотири двійки, дві одиниці, і лише Албанія оцінила всі інші номери вище ніж Lasha Tumbai.
На третьому рядку російська гьорл-група "Срібло", у них 207 балів. Білорусія, Вірменія, Естонія - ось три джерела 12-бальних оцінок "Срібла".
За виконавцями з Туреччини (Кенан Догулу), Болгарії (Еліста Тодорова і Стоян Ванкулов) та Білорусі (Колдун) залишилися, відповідно, рядки з четвертого по шостий та бали 163, 157, 145.
Решта фіналістів вишикувалися так:
7 Греція 139
8 Вірменія 138
9 Угорщина 128
10 Молдова 109
11 Боснія і Герцеговина 106
12 Грузія 97
13 Румунія 84
14 Македонія 73
15 Словенія 66
16 Латвія 54
17 Фінляндія 53
18 Швеція 51
19 Німеччина 49
20 Іспанія 43
21 Литва 28
22 Франція 19
23 Великобританія 19
24 Ірландія 5