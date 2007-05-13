На Євробаченні перемагає Сербія

Закінчилося голосування на конкурсі Євробачення-2007.

Перший рядок посіла Марія Шерифович з Сербії з піснею "Молитва" і 268 балами. Вищу оцінку - 12 балів - їй віддали Чорногорія, Австрія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Словенія, Швейцарія, Македонія й Угорщина.

Другий рядок - Вєрка Сердючка, яка представляла в Україну, з 235-ма. Її визнали кращою в Андоррі, Португалії, Чехії, Польщі, Латвії. Ще їй виставлено три десятки (Ізраїль, Грузія, Білорусія), п`ять вісімок (Росія, Ірландія, Естонія, Великобританія, Литва), тричі по 7, 6 і 5, п`ять 4, сім 3, чотири двійки, дві одиниці, і лише Албанія оцінила всі інші номери вище ніж Lasha Tumbai.

На третьому рядку російська гьорл-група "Срібло", у них 207 балів. Білорусія, Вірменія, Естонія - ось три джерела 12-бальних оцінок "Срібла".

За виконавцями з Туреччини (Кенан Догулу), Болгарії (Еліста Тодорова і Стоян Ванкулов) та Білорусі (Колдун) залишилися, відповідно, рядки з четвертого по шостий та бали 163, 157, 145.

Решта фіналістів вишикувалися так:

7 Греція 139

8 Вірменія 138

9 Угорщина 128

10 Молдова 109

11 Боснія і Герцеговина 106

12 Грузія 97

13 Румунія 84

14 Македонія 73

15 Словенія 66

16 Латвія 54

17 Фінляндія 53

18 Швеція 51

19 Німеччина 49

20 Іспанія 43

21 Литва 28

22 Франція 19

23 Великобританія 19

24 Ірландія 5