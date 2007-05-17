Генасамблея ООН обрала 14 нових членів Ради з прав людини

Сьогодні Генеральна асамблея ООН обрала 14 нових членів Ради з прав людини. Як повідомляється на сайті ООН, всі нові члени обрані на трирічний період, який починається 12 червня.

Від групи східноєвропейських держав за два місця в Раді боролися три країни: Білорусь, Словенія і Боснія і Герцеговина. Словенія пройшла в першому турі голосування. А Боснія і Герцеговина перемогла Білорусь в другому раунді. За неї проголосували 112 держав, а за Білорусь - 72. Таким чином, Словенія і Боснія і Герцеговина замінять в Раді ООН Чехію і Польщу.

Від африканських держав в Раду були обрані Ангола, Єгипет, Мадагаскар і переобрана Південна Африка. Від Азії були переобрані Індія, Індонезія і Філіппіни, а також обраний Катар, від держав Латинської Америки і Карибського басейну - Болівія та Нікарагуа.

Західну Європу в Раді представлятимуть Нідерланди й Італія. За місце від цього регіону боролася також Данія. У першому турі вона, як і Італія, одержала 114 голосів держав-членів ООН, проте в другому за неї проголосували 86 держав, а за Італію - 101.