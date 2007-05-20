У лобовому зіткненні двох авто загинуло троє людей

О 20 год. 19 травня до МНС України надійшло повідомлення про те, що на 586 км. автошляху Харків - Довжанський сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа та три особи госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості до Чугуївської центральної районної лікарні (з них дві особи померло у лікарні).

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 26 осіб та 222 - травмовано.