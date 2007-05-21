“Регіони”, подбайте про людей – на вулиці спека

Репліка

Майже п’ятнадцятитисячний мітинг прихильників коаліції викликав лише відчуття жаху й жалю. В Києві – аномальна спека, на сонці – вже на одинадцяту – близько 30 градусів і далі – очікується ще більше. А на Майдані, де взагалі нема де сховатися від сонячних променів, на самому сонці, стоять тисячі людей. Між іншим, досить багато немолодих людей. І в тих, хто проходить мимо, лише одна думка: “Господи, ще година-дві на такому сонці – і вони ж попадають”. Невже їх триматимуть сьогодні на майдані цілісінький день?!

Не треба бути провидцем, щоб спрогнозувати – справді, ще година-дві і “швидкі” масово забиратимуть людей, котрі зазнали теплового чи сонячного удару. Це в кращому разі. А медики ж попереджають, що саме в таку спеку в людей зростає кількість серцевих нападів, інсультів, закликають ослаблених людей взагалі не виходити на вулицю в середині дня.

Найбільш завбачливі мітингувальники стоять під парасольками. Багато хто – час від часу відходить у підземний перехід або під каштани на Хрещатику, але ж тисячі – змушені стояти на спеці. Усі час від часу п’ють воду. Я вже й не згадую про посилені спекою “аромати” біотуалетів та людей, що миють руки у фонтанах.

До речі, щось не видно, щоб у центрі Києва машини “швидкої допомоги” стояли напоготові. Чи Партія регіонів настільки заклопотана надважливими справами, що забула подбати про своїх рядових прихильників?

Тож велике прохання до провідних “регіоналів”, які їдуть на роботу в авто з кондиціонерами, і сидять у парламенті, де також не спекотно – вийдіть на вулицю, побудьте на сонці хоч з півгодини і... внесіть корективи в організацію масових акцій. Зважаючи на аномальну спеку – заберіть людей з Майдану. Хоча б тимчасово... На кілька днів. Адже жодна мета не варта людського життя і здоров’я... І це буде реальна справа “вже сьогодні”, за яку я зможу щиро подякувати Партії регіонів.

Тетяна М., Київ